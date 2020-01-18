"Яма по форме тела": в Киеве при загадочных обстоятельствах погиб мужчина

В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах / kiev.informator.ua

В Киеве в субботу рано утром, 18 января, на бульваре Верховной Рады дворник на газоне обнаружила тело мужчины, погибший был без обуви и верхней одежды, но в перчатках.

Мужчина найден мертвым под балконами 25-этажного дома, расположенного по адресу бульвар Верховной Рады, 14б, сообщает Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

По предварительным данным экспертов, мужчина погиб в результате падения с высоты - под ним была яма по форме тела. Издание добавило, что на вид погибшему около 35-40 лет.

"…еще глубокой ночью охранник автостоянки услышал громкий звук падения. Осмотрев прилегающую территорию, он ничего не увидел. С наступлением рассвета дворник начала убирать двор… она наткнулась на мужчину, который лежал на газоне и не подавал признаков жизни", - отметили копы.

Напомним, 21 декабря в Деснянском районе Киева на ул. Киото, 9 по-дурацки погиб мужчина - вместе со стеклом выпал из окна жилого дома, которое находилось на лестничной клетке между восьмым и девятым этажами и не открывалось.