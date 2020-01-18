"Пять лет тюрьмы за один удар": в метро Киева произошел серьезный инцидент

В киевском метро мужчина ударил копа, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы / Фото facebook.com/odesapolice

В пятницу вечером, 17 января, в Киеве на станции метро Контрактовая площадь старший сержант полиции заметил двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, сделал замечание и получил удар в лицо.

В столичном метро инцидент произошел около 23:00, коп задержал злоумышленника - 44-летнего мужчину, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранитель объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии (в состоянии опьянения - Ред.) запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта… мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо", - раскрыли в полиции подробности инцидента.

В киевском метро мужчина ударил копа, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы / kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что 9 января под Киевом - в селе Гора - 31-летний местный житель ударил полицейского отверткой в лицо. У правоохранителя была пробита щека, травмирован язык и выбит зуб.