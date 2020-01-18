Скабеева и Водонаева разругались из-за обвинений "в пропаганде агрессии".

Скабеева снова "вляпалась" в скандал / скриншот из видео

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова Алены Водонаевой, которая ранее заявила, что программы журналистки пропагандируют "агрессию и невежество".

"Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до "Дома-2" в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова", - ответила в Instagram Скабеева на оскорбление Водонаевой.

По словам пропагандистки, политику государства по поддержке материнства определяет не Водонаева, и призвала россиян не волноваться о полагающейся им финансовой помощи.

"Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем", - написала она.

Скандал начался с того, что Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости помогут решить демографическую проблему в России. Она посчитала, что "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", если и будут заводить детей, то только ради этих выплат.

Напомним, Скабеева вызвала в свой адрес народный гнев. Причиной тому стали фото из "загнивающей" Европы, где ведущая отдыхает с сыном.

Как ранее сообщал Главред, скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась сострить в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть оборудование на возвращенные из лап России корабли Яны-Капу, Бердянск и Никополь.