Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга: Иран передумал отдавать Украине черные ящики

Иран пока не принял решение о передаче Украине бортовых самописцев со сбитого пассажирского лайнера компании МАУ.
Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины за границу для анализа.
"Бортовые самописцы с украинского "Боинга" находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять", - отметил Резаираф, сообщает Государственное информационное агентство IRNA.
Резаираф подчеркнул, что Иран работает над восстановлением данных и записей в кабине и что он мог бы отправить бортовые самописцы в Украину или Францию.
"Но пока мы не приняли решение", — заявил он.
Напомним, 18 января сообщалось, что Иран поставил точку в передаче "черных ящиков" Украине. Отправку в Киев бортовых самописцев разбившегося авиалайнера подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.
Резайефар добавил, что информация из "черных ящиков" не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине, а в случае неудачи бортовые самописцы передадут Франции.
Тогда отмечалось, что бортовые самописцы самолета МАУ привезут в Украину до конца января.
Читайте такжеНавечно в небе: в Борисполь прибил борт с телами погибших в Иране украинцев - видеоВо вторник, 14 января, официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик сбитого 8 января под Тегераном украинского лайнера Боинг 737, в результате крушения которого погибли 176 человек.
В свою очередь во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что "черные ящики" направили во Францию.