Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга: Иран передумал отдавать Украине черные ящики

Иран передумал отправлять в Украину черные ящики / twitter.com / SZimpas

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины за границу для анализа.

"Бортовые самописцы с украинского "Боинга" находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять", - отметил Резаираф, сообщает Государственное информационное агентство IRNA.

Резаираф подчеркнул, что Иран работает над восстановлением данных и записей в кабине и что он мог бы отправить бортовые самописцы в Украину или Францию.

"Но пока мы не приняли решение", — заявил он.

Напомним, 18 января сообщалось, что Иран поставил точку в передаче "черных ящиков" Украине. Отправку в Киев бортовых самописцев разбившегося авиалайнера подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Резайефар добавил, что информация из "черных ящиков" не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине, а в случае неудачи бортовые самописцы передадут Франции.

Тогда отмечалось, что бортовые самописцы самолета МАУ привезут в Украину до конца января.

Читайте такжеНавечно в небе: в Борисполь прибил борт с телами погибших в Иране украинцев - видеоВо вторник, 14 января, официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик сбитого 8 января под Тегераном украинского лайнера Боинг 737, в результате крушения которого погибли 176 человек.

В свою очередь во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что "черные ящики" направили во Францию.