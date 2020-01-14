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Куда делись "черные ящики": Иран отправил их во Францию, а там ни сном, ни духом

14 января 2020, 12:33

Во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что "черные ящики" направили во Францию.

Куршение самолета МАУ в Иране - фото с места трагедии
Фо Франции опровергли, что получили черные ящики / twitter.com/CGTNOfficial

Во вторник, 14 января, официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик сбитого 8 января под Тегераном украинского лайнера Боинг 737, в результате крушения которого погибли 176 человек.

"Чёрный ящик был отправлен во Францию для расшифровки", — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что "черные ящики" направили во Францию.

В бюро подчеркнули, что черные ящики будут изучать в Украине.

"Может он (план) и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда", — сказал представитель агентства.

Напомним, ранее президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне оценил перспективу передачи Киеву "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой лайнера Боинга 737-800.

"Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", - отметил Дыхне.

Франция авиакрушение авиакатастрофа Иран Черные ящики сбитый Боинг новости Украины и мира Боинг 737-800
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