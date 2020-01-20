  1. Главная
  3. Украина

В Днепре загорелось общежитие колледжа: что известно

20 января 2020, 08:43

Студентов медицинского колледжа эвакуировали.

Пожар в Днепре
Пожар в Днепре возник рано утром 20 января  / Фото Информатор

Около семи утра в понедельник, 20 января, в Днепре вспыхнул пожар общежитии Днепровского базового медицинского колледжа. Из здания оперативно эвакуировали студентов. 

Известно, что возгорание произошло в здании на проспекте Богдана Хмельницкого. Жители  почувствовали резкий запах дыма и обратились в службу спасения. На место прибыли сотрудники ГосЧС. Как видно на видео, которое в Сети опубликовали очевидцы, огонь охватил верхние этажи здания.

В общежитии колледжа в Днепре вспыхнул пожар
В общежитии колледжа в Днепре вспыхнул пожар / Фото dp.informator.ua
Студентов эвакуировали
Студентов эвакуировали / Фото dp.informator.ua
На место прибыли медики, спасатели и полиция
На место прибыли медики, спасатели и полиция / Фото dp.informator.ua

Спасатели приступили к ликвидации пожара, студентов эвакуировали, пишет Информатор. О жертвах и пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока что неизвестно.

Напомним, 4 декабря 2019 года вспыхнул смертельный пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который забрал жизни 16 человек. Позже правительственная комиссия по расследованию пожара назвала официальную причину трагедии

новости Днепра пожар Студенты общежитие
Сейчас вы просматриваете новость «В Днепре загорелось общежитие колледжа: что известно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:11
"Много негодяев и подонков": Гончарук рассказал, кто работает в госорганах Украины
09:04
Встреча Зеленского и Путина: президент Украины раскрыл важную деталь
09:03
Гороскоп на 20 января всех знаков Зодиака: черные дела, враждебная шишка и благодетель
08:47
Путин потерпел поражение в главном мнение
08:43
В Днепре загорелось общежитие колледжа: что известно
08:05
"Сделал все возможное": Зеленский рассказал об отношениях с Трампом
07:33
Жуткое ЧП в России: в отеле люди заживо сварились в кипятке Видео
07:04
"Односторонний игрок": Сайдик озвучил роль России в конфликте на Донбассе
07:01
"П*здатая, две пары грудей": Maruv дико завела интимными фото Фото
06:46
Из богини в доску: названы продукты, которые уменьшают грудь
06:35
Астролог рассказал, что ждет Крым и Донбасс в 2020 году
06:15
"Недо*б, попа рабочая": Бузова дерзко изогнулась в интимной позе
06:04
Пикси 2020 – самая модная женская стрижка, которая изменит жизнь - фото Фото
05:33
Ядерный успех: астролог рассказала, кому светит крупный куш в 2020 году
05:07
Двойной французский маникюр 2020 – самый модный маникюр френч фото новинки Фото
04:29
День Івана 2020 и День Вани – привітання та картинки на іменини Івана
04:02
"Потрясающая победа": в Слуге народа раскрыли причину оглушительного триумфа на выборах
03:15
"Старая дева и без денег": почему нельзя обметать человека веником
02:37
"Зеленый" подскочит цене: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
01:44
В Кривом Роге вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста
00:58
Как убрать живот: названы топ-5 эффективных продуктов
00:19
20 января – какой сегодня праздник: что делать в Собор Иоанна Предтечи Видео
19 января, воскресенье
23:55
"Двинемся дальше": в Госдуме "ДНР" и "ЛНР" назвали "особыми субъектами" РФ
23:25
"Он понимает мое отношение": Зеленский рассказал о диалоге с Путиным
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 19-01-2020: слепые прослушивания Видео
22:55
Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Украину: что известно
22:30
"План свернули": в СНБО рассказали, почему в 2014 году ВСУ не защитили Крым
22:00
"У меня еврейская кровь": Зеленский ответил на вопрос об антисемитизме в Украине
21:53
Джонсон резко "отшил" Путина на полях саммита по Ливии
21:31
В Одессе пяный коп сбил двух пешеходов, полиция его "отмазывает"
21:01
К нам едет ревизор: Малюська побывал в Лукьяновском СИЗО - что поразило
20:49
Ответный удар: эксперт озвучил пугающую версию гибели Боинга МАУ в Иране
20:33
Во Львове авто влетело в остановку с людьми - подробности
20:20
"Пункта об автономии нет": Сайдик развенчал миф пропаганды РФ о Донбассе
20:06
Путин пошушукался с главой Еврокомиссии о транзите газа через Украину
19:57
Крушение Боинга МАУ: Киев оценил отказ Ирана передать Украине "черные ящики"
19:39
Расследование катастрофы самолета МАУ: в Украину приедет следователь из Ирана
19:30
"Чудом не намесили двухсотых": на Донбассе враг ударил из пушек и минометов
19:05
В Москве от рака умерла звезда КВН - последнее фото
18:50
Назвал мэра "гнидой": Кличко устроил разборки из-за критики в Сети
18:32
Под Днепром осквернили памятник жертвам Холокоста - фото
18:21
"Все вопросы к правительству": в Украине на ТВ вырезали бой засветившегося в майке с Путиным бойца
17:57
Прощайте, титулы: сколько денег вернут принц Гарри и Меган Маркл за ремонт дома
17:50
Российских звезд театра и кино завернули на въезде в Украину
17:34
Жуткая катастрофа самолета МАУ: выяснилось, сколько жертв удалось опознать
17:22
"Можем попрощаться": в Слуге народа поставили условие антикоррупционным органам
16:57
Сумасшедшие цены: Укрзализныця угодила в громкий скандал
16:52
В центре Киева произошли стычки между националистами и антифашистами Фото Видео
16:32
В СНБО и СБУ назвали главный приоритет по выяснению обстоятельств крушения Боинга МАУ
16:19
Цветы, горе, слезы: в Борисполе прощаются с погибшими украинцами - фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять