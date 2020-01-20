В Днепре загорелось общежитие колледжа: что известно

Пожар в Днепре возник рано утром 20 января / Фото Информатор

Около семи утра в понедельник, 20 января, в Днепре вспыхнул пожар общежитии Днепровского базового медицинского колледжа. Из здания оперативно эвакуировали студентов.

Известно, что возгорание произошло в здании на проспекте Богдана Хмельницкого. Жители почувствовали резкий запах дыма и обратились в службу спасения. На место прибыли сотрудники ГосЧС. Как видно на видео, которое в Сети опубликовали очевидцы, огонь охватил верхние этажи здания.

В общежитии колледжа в Днепре вспыхнул пожар / Фото dp.informator.ua

Студентов эвакуировали / Фото dp.informator.ua

На место прибыли медики, спасатели и полиция / Фото dp.informator.ua

Спасатели приступили к ликвидации пожара, студентов эвакуировали, пишет Информатор. О жертвах и пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока что неизвестно.

Напомним, 4 декабря 2019 года вспыхнул смертельный пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который забрал жизни 16 человек. Позже правительственная комиссия по расследованию пожара назвала официальную причину трагедии.