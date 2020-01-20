Ликвидация УПЦ КП: Филарет выдвинул жесткое требование

Филарет / Reuters

Почетный патриарх Филарет обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с требованием.

Он попросил вернуть ему оригинал постановления собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом Филарет заявил в понедельник на пресс-конференции в Киеве, пишет УНН.

"Когда мы увидели, что стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. Мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора", — сказал Филарет.

Он также сообщил, что просит вернуть оригинал решения именно о ликвидации Киевского патриархата, а не решение собора, которым была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Филарет отметил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата, а сам он вынужден был пойти на это решение, которое назвал незаконным.

Ране эксперт объяснил цели патриарха Филарета.

Также напомним, Филарет обвинил Вселенский патриархат в захвате прихожан диаспоры в Украине.