Филарет обвинил Вселенский патриархат в захвате прихожан диаспоры в Украине

Патриарх Филарет заявил,что ПЦУ хотят захватить / УНИАН

Почетный патриарх Филарет заявил, что созданная год назад Православная церковь Украины на самом деле не имеет независимости, а ее предстоятель патриарх Епифаний полностью находится под властью Вселенского патриарха, который намерен прибрать к рукам прихожан украинской диаспоры.

"Раньше были зависимыми от Московского патриархата, теперь стали подчиняться Константинопольскому, несмотря на то, что Православная церковь Украины имеет Томос об автокефалии. В чем эта зависимость заключается? Во-первых, обратите внимание на название. Не называется Украинская православная церковь, как все церкви: Элладская православная церковь, Русская православная, Болгарская православная церковь... А почему-то называется Православная церковь Украины. Под этим скрывается то, что ПЦУ сохраняет свои права только на территории нашей страны, и то они очень ограничены", - сказал он в комментарии программе Факты ICTV.

Читайте такжеЕпифаний рассказал, как Филарет стремился захватить власть в ПЦУПо словам Филарета, УКП Киевского патриархата вышла из состава ПЦУ еще 20 июня 2019 года и имеет на это полное право. Он заявил, что митрополит Епифаний подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь в Украине, поэтому вина всецело лежит на нем.

"Константинопольский патриархат в Турции охватывает не более 10 тыс. прихожан. Со всей диаспорой паства насчитывает не более трех миллионов, тогда как украинская церковь (православная, если ее взять вместе) - примерно 35 млн. Задача Вселенского патриарха – усилить Константинопольский патриархат за счет украинской церкви. Поэтому он и записал в Томос, что церкви украинской диаспоры теперь его. ... Вселенский патриарх хочет иметь в православии права, подобные Папе в католицизме. Он уже не хочет быть первым среди равных", - отметил патриарх.

Напомним, 14 декабря, в ходе заседания архиерейского Собора Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении религиозных организаций Киевская патриархия УПЦ КП и Патриархия УАПЦ.

Позже в Украинской православной церкви Киевского патриархата прокомментировали заявление Православной церкви Украины об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ