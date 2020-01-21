"Понабирали долбо*бов, бл*дь": Бужанский прошелся по главе Минкульта Бородянскому

Владимир Бородянский / Facebook В.Бородянского

Законопроект о дезинформации, а также баснословные зарплаты топ-чиновников резко прокомментировал народный депутат из фракции партии Слуга народа Максим Бужанский.

В своем Телеграм-канале он напомнил, что министр культуры Владимир Бородянский признавался, что законопроекту "о фейках" не хватает краш-теста.

"Охотно приду ему на помощь и предлагаю министру лично презентовать закон на Южмаше, в Днепре. Перед шеститысячным коллективом, уже 7 месяцев не получающим зарплату. Так и сделать, выйти к ним и сказать, пока вы тут дурака валяли, наша мощнейшая команда юристов работала над законом. За что и получила премии, где-то в размере вашей месячной совокупной зарплаты. Откраштестят тут же, к бабке не ходи. Где ж мы, бл*дь, таких долбо*бов то понабирали, а?", - отметил депутат Бужанский.

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Напомним, ранее Бородянский заявил о том, что намерен регулировать контент в блогосфере.