Скрепы по-украински: в Виннице хотят засудить коммунальщиков за билеты с "числом дьявола"

Электронный билет в транспорте / мэрия Винницы

В Виннице с иском в суд обратились горожане, требующие отменить решение о введении электронных билетов в общественном транспорте. Дескать, все таковые билеты имеют штрих-код с "числом Дьявола 666".

Как сообщает местный портал Vежа, в качестве ответчиков указаны коммунальные предприятия "Винницякартсервис" и "Винницкая транспортная компания".

Руководительница "Винницякартсервис" (КП, внедряющая в Виннице электронный билет) Екатерина Бабина в деталях рассказала - истцами являются "лица с твердыми религиозными убеждениями", которых не устраивают никакие автоматизированные системы (к какой именно конфессии они себя относят - достоверно неизвестно). Все альтернативные пути решения проблемы эти люди категорически отвергают.

"Насколько мне известно, они обращались к какому университета и тот университет им подтвердил, что штрих-код и QR-код имеют "шестерки". Я, честно говоря, не видела этого документа и не поняла, где там "число Дьявола". Они говорят, что ( "число Дьявола") есть в штрих-кодах и QR-кодах. подготовительное судебное заседание назначено на 23 января на 12:00", - заявил Бабина.

Напомним, ранее с 2013-го прихожане Украинской православной церкви (Московского патриархата) регулярно подавали в разные суды с просьбой выдавать им паспорта в старом формате − книжечки. Наличие в биометрическом паспорте уникального номера записи в реестре священнослужители и миряне напрямую связывали со "знаком зверя-Антихриста" (термин из книги Нового Завета Библии − "Откровения Иоанна Богослова"). Однако в августе 2018-го Верховный суд вынес решение о том, что получение биометрического паспорта является прямой обязанностью всех граждан страны – вне зависимости от их вероисповедания.