Под Киевом вспыхнул Мебельный городок: пылали сотни "квадратов"

В Петропавловской Борщаговке горел Мебельный городок / Скриншот с kv.dsns.gov.ua

В среду вечером, 22 января, в селе Петропавловская Борщаговка (находится под Киевом) был масштабный пожар - горел двухэтажный магазин мебели Мебельный городок на ул. Соборной.

Спасатели в 20:45 узнали, что горит третий корпус мебельного магазина, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Киевщине.

По данным ведомства, когда спасатели прибыли на место происшествия, то выяснили, что огонь охватил площадь 600 квадратных метров, было много дыма.

К ликвидации пожара привлекались 46 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники. Спасатели ликвидировали возгорание в четверг, 23 января, в 00:10.

Под Киевом горел Мебельный городок: видео с места происшествия

Напомним, 18 января в Днепровском районе Киева на ул. Георгия Тороповского, 25 в одноэтажном частном доме произошел пожар, после локализации возгорания в жилье нашли тело. СМИ узнали, что дом облюбовали бездомные, жгли костры прямо в комнатах, а перед пожаром занесли в жилье пару канистр с неизвестной жидкостью.