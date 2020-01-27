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Гостиничная сеть OTI Holding заявила о расширении новости компании

27 января 2020, 17:58

В отеле Hilton, Киев, состоялась презентация, на которой объявили о создании новой большой сети отелей, состоящей из нескольких брендов.

Что запланировано на 2020 год?

Международный OTI Холдинг, представленный в Украине туроператором Coral Travel, значительно расширяется. Несколько дней назад, 17 января, в отеле Hilton в Киеве прошла масштабная презентация "OTI Hotels & Resorts International: Evolution 2020", на которой объявили о новом векторе развития.

Как сообщает директор Coral Travel Украина Татьяна Прокопенко, в текущем году сеть значительно расширит зону своего влияния — 15 гостиниц уже работают в рамках сети. К началу лета их число должно вырасти до 20, а к 2021 году — до 30, — заявила Татьяна.

На этом развитие OTI Holding не остановится.

Развитие собственного гостиничного бизнеса OTI Holding

Сегодня туристы располагают свободным доступом в интернет и могут использовать различные "умные" технологии. Это позволяет им найти отели по самой выгодной цене. Однако качество не всегда соответствует стоимости услуг. Чтобы всегда удовлетворять потребность туристов в хороших отелях, OTI Holding решил значительно расширить собственный бизнес в гостиничной сфере.

Опыт для этого есть – уже сейчас Холдинг владеет несколькими гостиницами в Турции:

●      Xanadu Resort Hotel в Белеке;

●      Otium Hotel Life в Кемере;

●      Otium Hotel Seven Seas и Otium Eco Club в Сиде.

Кроме этого, под его управлением находится Amphoras Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

Какие гостиницы войдут в сеть OTI Hotels & Resorts?

Сеть начнет работу с различными гостиницами, которые относятся к нескольким брендам. В частности, речь идет о Seven Seas Resort & Hotels, Otium Hotels и Xanadu Resort, которые успели получить доверие украинских пользователей.

Seven Seas Resorts & Hotels

Бренд представляет большие пятизвездочные отели. К моменту наступления летнего сезона 2020 года он откроет туристам доступ к трем вариантам:

●      Seven Seas Hotel Life (бывший Otium Hotel Life);

●      Seven Seas Hotel Blue (бывший Otium Hotel Seven Seas);

●      Seven Seas Sealight Elite в Кушадасах.

Otium Hotels

В этот бренд войдут несколько категорий отелей, в каждой из которой туристы смогут найти для себя привлекательные варианты:

●  Otium Inn Hotels — 4-звездочные отели экономичного класса;

●  Otium Park Hotels — улучшенные 4-звездочные отели и экономичные 5-звездочные отели;

●  Otium Hotels — 5-звездочные отели стандартной категории;

●  Otium Family Hotels — 5-звездочные отели стандартной категории с увеличенной площадью номеров и территории, а также концепцией Sun Family Club;

●  Otium Senses Hotels — 5-звездочные отели для тех, кто отдыхает без детей;

●  Otium Style Hotels — 5-звездочные отели с эксклюзивным стилем;

●  Otium Boutique Hotels — высокоуровневые отели, которые расположены в местах особой исторической значимости и предлагающие углубленный контакт с местной культурой.

Способы расширения сети включают в себя аренду гостиниц, их покупку, а также управление ими. Доступен франчайзинг. Стандарты, разработанные OTI, описывают моменты, связанные с сервисом, работой с персоналом, питанием, санитарными нормами, активным отдыхом и пр.

Coral Travel — отдых для всей семьи

В 2020 году туроператор Coral Travel расширил свой пакет предложений на 160 отелей, которые пользуются большой популярностью среди туристов, а также увеличил список эксклюзивных отелей на 53 объекта. Больше всего количество отелей выросло по испанскому и греческому направлениям, а также на курортах Египта и Турции. Среди форматов, которые предлагает украинский оператор, есть Sun Family Club — вариант для тех, кто совмещает отдых с развивательной программой для детей.

На сегодняшний день в розничных сетях туроператора работает 350 офисов "Турагентство Coral Travel" и "Турагентство Coral Elite Service" в 90 населенных пунктах Украины.

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