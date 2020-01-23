Освобожденный из плена украинец заплатил за свободу 32 тысячи долларов

/ Фото: Цензор.НЕТ

Освобожденный из плена в "ЛНР" украинец Денис Секацкий сознался, что некоторых узников боевики не хотели вносить списки на обмен из-за их неизвестности и могли это сделать исключительно за деньги.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп — за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката … Я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать", - цитирует бывшего пленника Цензор.НЕТ.

По словам Секацкого, денег боевики не требовали только с военнослужащих, которые попали в плен.

Им повезло — по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях — и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был "пропавшим без вести" 5 месяцев", — сообщил он.

Напомним, Зеленский заявил о том, что официальный Киев ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в плену у россиян и боевиков "Л/ДНР".

Напомним, ранее Украина и подконтрольные россиянам боевики из группировок "Л/ДНР" 29 декабря 2019-го провели обмен пленными. Киев отдал 127 человек, а возвратил – 76. Позднее СМИ опубликовали первую часть перечня лиц, переданных в ОРДЛО. В их число вошли 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.