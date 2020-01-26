В Крыму бьют тревогу из-за изношенности на 80% теплосетей городов

Теплосети городов Крыма находятся в аварийном состоянии / kiyany.obozrevatel.com

Представители российского Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма осуществили проверку теплосетей некоторых городов аннексированного полуострова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, эксперты констатировали, что теплосети Ялты изношены на 80%. Они посетили котельные по улицам Васильева, Свердлова и Тимирязева.

"По большинству объектов теплоснабжения ГУП Крымтеплокоммунэнерго в ГО Ялта для повышения эффективности производства и улучшения качества услуг требуется проведение капитального ремонта и замена оборудования", – говорится в сообщении.

Теперь пророссийские власти Крыма забили тревогу и заявили о необходимости разработки "дорожной карты" по оптимизации всей системы теплоснабжения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Джанкое.

"На территории Джанкоя в системе централизованного теплоснабжения ГУП Крымтеплокоммунэнерго находится восемь котельных, все они, надо отметить, имеют 80% износа. Они отапливают 82 объекта, из них 11 – социальной сферы, 26 многоквартирных домов из 315 имеющихся", - заявил так называемый министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Черняев.

По словам пророссийского чиновника, охват населения централизованным теплоснабжением в Джанкое очень низкий.

"Остальной жилищный фонд оборудован индивидуальными квартирными источниками теплоснабжения: котлы, конвекторы и так далее. 15 учреждений образования – 8 школ и 7 дошкольных учреждений – получают теплоноситель от индивидуальных отопительных котлов, которые обслуживает муниципальное унитарное предприятие города Джанкоя", – уточнил Черняев.

Напомним, планы Меджлиса о проведении Марша достоинства вызвали негодование у оккупантов Крыма.

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