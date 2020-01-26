"Пихает в лицо": нардеп Тищенко объяснил скандальное заявление о надувной кукле

Николай Тищенко / скриншот

Народный избранник от Слуги народа Николай Тищенко, который оценил скандал с "пленками Гончарука", объяснил свое скандальное высказывание о надувной кукле и так называемой формуле Штайнтмайер по Донбассу. По его словам, он сказал это специально, чтобы "разрядить обстановку".

"Я ничего не делаю просто так, запомните", - заявил Тищенко в интервью Обозревателю.

При этом он обвинил журналистку в отсутствии профессионализма и списал всю ситуацию на свое плохое настроение.

"Когда кто-то попадает мне под горячую руку, то происходит сенсация. Для меня важно уважение, когда журналист – профессионал… Если же человек пихает мне в лицо микрофон, провоцирует, начинает кричать мне в ухо, то я таких людей не считаю журналистами. Это не профессионально", - объяснил "слуга народа".

Также он заверил, что никто никакой выговор ему не сделал после скандального заявления.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко сравнил "формулу Штайнмайера" с инструкцией к надувной кукле