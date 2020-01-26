"Гончарук стебался": "слуга народа" оценил скандал с прослушкой

Николая Тищенко / Instagram

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко прокомментировал скандал с обнародованием прослушки совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Он подчеркнул, что у Гончарука есть конкретный план действий, а также пояснил фразу премьера "я профан в экономике".

"Его можно понять, во внутренних разговорах многие переходят на стеб. Это психология, иногда на таких приемах человек срабатывает на противоречиях", - отметил Тищенко в интервью Обозревателю.

Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за возникшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

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Ранее сообщалось, YouTube-канал "Как обмануть президента", на котором выложили скандальную прослушку совещания премьер-министра Алексея Гончарука, был удален вместе с аудиоразговорами.