В Одессе женщина совершила самосожжение: жуткое видео

Спасли отчаявшуюся одесситку неравнодушные соседи.
В центре Одессы 27 января неизвестная женщина осуществила акт самосожжения, намереваясь совершить самоубийство.
Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. Видео трагического инцидента появилось в YouTube.
Свидетели происшествия пояснили, что попытка суицида произошла в Приморской районе города на улице Ольгиевской.
Женщина подожгла себя, выкрикивая, что не хочет жить и желает покончить с собой. Затем она себя подожгла, вспыхнув при этом мгновенно, как факел. Жильцы дома увидели произошедшее и бросились на помощь соседке. Женщину пытались потушить самостоятельно, а затем вызвали карету скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. О ее состоянии в данный момент ничего неизвестно, в полиции инцидент не прокомментировали.
Как ранее сообщалось, в Ужгороде возле Хозяйственного суда и областной прокуратуры мужчина 1976 года рождения совершил самосожжение из-за проблем с коммунальными структурами.
Напомним, в центре Симферополя активист "поляны протеста Стрелковая" поджег себя в знак протеста против "произвола властей".