Чат с романтичным дуэтом Alyosha & Vlad Darwin

Alyosha & Vlad Darwin на чате в Главреде расскажут о совместном альбоме "Золота середина" и будущем концерте / Пресс-служба артистов Alyosha и Vlad Darwin

30 января, в 11.30, на сайте Главред состоится чат с самым романтичным дуэтом Украины Alyosha & Vlad Darwin.

Дуэт артистов возвращается на большую сцену, чтобы подарить ко Дню всех влюбленных эксклюзивный концерт "Золота середина", который состоится в Киеве 16 февраля и на котором будут исполнены любимые хиты и новые песни из альбома Alyosha и Vlad Darwin "Золота середина".

В ходе чата артисты расскажут о совместных песнях, постановке шоу, новом клипе "Торнадо", который был снят в Объединенных Арабских Эмиратах и на днях будет презентован, а также о том, как работалось над уже известным клипом "Пірнай".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями Главреда и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.