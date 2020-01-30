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"Увольнения" после визитов Зеленского в Израиль и Польшу: в МИД ответили на фейк

30 января 2020, 09:37

Визиты президента в Израиль и Польшу были результативными, подчеркнули в МИД.

МИД Украины
Визиты президента в Израиль и Польшу были результативными, подчеркнули в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены информацией, обнародованной в ряде СМИ, о якобы увольнении трех дипломатов, которые занимались подготовкой материалов к визитам президента Украины Владимира Зеленского в Израиль и Польшу.

Об этом идет речь в ответе пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства на запрос Главреда.

"Указанная выше информация не соответствует действительности", - говорится в документе.

В МИД добавили, что визиты Зеленского в Израиль и Польшу были результативными.

"Их значение и достигнутые договоренности - важны для политического и торгово-экономического диалога Украины с Государством Израиль и Республикой Польша", - резюмировали украинские дипломаты.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга для прессы после рабочей встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве  заявил, что Советский Союз и Третий Рейх однозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост

В ходе визита в Израиль Зеленский не принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Он пояснил свое решение тем, что на мероприятие из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест многим было трудно попасть, поэтому президент отдал свой пригласительный тем, кто пережил эту трагедию.

МИД увольнение Израиль Владимир Зеленский Польша
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