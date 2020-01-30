"Россия – наш партнер": в Киеве задержали троих провокаторов

Скандал из-за рекламы в Киеве / Фейсбук В.Ирландец

В Киеве задержали подозреваемых в расклеивании плакатов про Россию. Правоохранителям удалось установить трех человек, причастных к провокации.

"Во время отработки, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что задержанных в полицию для установления всех обстоятельств и дачи показаний. Кроме того, из-за размещения незаконной рекламы открыто производство по статье 356 "Самоуправство" Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители обнародовали фотографии задержанных.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве разгорелся скандал после того, как на улицах города появились рекламные бигборды с призывами к сотрудничеству с Россией.