В мэрии Киева готовят Бандеровские чтения

Бандеровские чтения соберут сторонников уже в седьмой раз / УНИАН

В колонном зале Горсовета Киева в начале февраля 2020 года планируют провести очередные Бандеровские чтения.

"Идеологические основы глобализма и национализма: концепции, цели, инструментарий - рассмотрит на VII бандеровских чтениях Иосиф Сытник, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента персонала и администрирования Национального университета Львовская политехника", - сообщается в Facebook организации.

Организовывает мероприятие негосударственный аналитический центр Украинские студии стратегических исследований. В рамках дикуссии будет затронута тема Национализм VS глобализм: новые вызовы. Также чтения будут посвящены 80-летию создания Революционного провода ОУН во главе с Бандерой 10 февраля 1940 года.

Ожидается, что выступят на чтениях экс-депутат от ВО Свобода Андрей Ильенко, член ВО Свобода Ирина Фарион, экс-вице-премьер Украины Александр Сич и другие.

Как ранее сообщалось, Ирина Фарион обрушилась с критикой в адрес главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича из-за Бандеры.

Напомним, ранее глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента Родина-мать в Киеве, однако на его реализацию сейчас нет денег.