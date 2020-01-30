В Киеве и пригороде продают на аукционе свыше 20 автостанций

Автостанции Киева и области пустят с молотка / Фото: mapio.net

Фонд госимущества намерен 4 марта 2020 года распродать на аукционе акции компании Киевпассервис, которой принадлежит ряд автостанций в Киеве и области.

Как сообщает Слідство. Інфо, стоимость акций стартует с цены 195,94 млн грн. Информация будет продублирована на сайте Prozorro.Продажи.

После торгов покупатель станет владельцем киевских автостанций Дарница, Дачная, Подол, Полесье, Южная и центрального автовокзала. Помимо этого, победитель торгов получит 18 станций и вокзалов в Киевской области — в частности, в Василькове, Белой Церкви и Обухове.

Согласно условиям аукциона, победитель обязан сохранить основное назначение автостанций минимум на пять лет в Киеве и на 15 — в области. Также в сделке будет указано, что покупатель должен погасить задолженность компании, в частности, перед госбюджетом и невыплаченные зарплаты работникам.

Отмечается, что по закону увольнять сотрудников новый владелец автостанций не сможет на протяжении полугода с момента покупки.

Как ранее сообщалось, в Желтых Водах Днепропетровской области на аукционе намерены продать бронзовый памятник Ленину, который лежит на складе одного из коммунальных предприятий.

Напомним,на одном из благотворительных аукционов Украины появился необычный лот. Так, каждый желающий может приобрести встречу с главой офиса президента Андреем Богданом.