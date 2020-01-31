Погода в Украине "ударила" по двум регионам: кто и почему остался без электричества

В Украине из-за непогоды обесточены 602 н.п. / УНИАН

Погода в Украине преподнесла неприятный сюрприз - в пятницу, 31 января, по состоянию на 7 часов в результате осадков и порывов ветра без электричества остаются более 600 населенных пунктов.

Из-за непогоды в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач без электричества в двух областях - в Сумской и Черниговской - остаются 602 н.п., говорится на сайте ГСЧС.

В ведомстве добавили, что на Сумщине электричества не было в 440 н.п, а на Черниговщине - в 162-х. В ГСЧС подчеркнули, что бригады облэнерго привлечены к возобновлению подачи электричества.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечены 487 работников и 366 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Украине ухудшилась - в ряде населенных пунктов бушевала непогода - был мокрый снег, сильный ветер.

Напомним, завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в феврале в Украине будет аномально теплой.