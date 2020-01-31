Миллионы и миллионы: аудиторы раскрыли, сколько денег каждый месяц получало руководство Нафтогаза

Юрий Витренко / УНИАН

Топ-менеджмент госкомпании Нафтогаз Украины на протяжении всего 2018-го ежемесячно получали в среднем по 3,787 млн гривен выплат по месту работы. В эти суммы входила зарплата и текущие премии.

Такая информация содержится в отчете независимого аудита, проведенного сотрудниками компании Делоит енд Туш ЮСК.

Читайте такжеПочему Коболев и Витренко не стыдятся получать гигантские премииК примеру, в 2018-м средняя численность топ-менеджмента (включая главу правления Нафтогаз Украины Андреем Коболевым) составляла шестерых членов правления и девятерых директоров направлений. И в позапрошлом году сумма денежных компенсаций, включенная в состав административных расходов на этих людей, составила 681, 736 млн гривен.

Далее, как установили из данных этого аудита, в 2017-м годовые выплаты такому же количеству топ-менеджеров составляли 179, 521 млн гривен.

Напомним, ранее, в конце минувшего года стало известно, что выплата российской корпорации Газпром Нафтогазу Украины штраф в размере 2,9 млрд долларов США по решению Стокгольмского арбитража открывает путь для получения топ-менеджентом украинской компании второй части премий. При этом сообщалось, что в первой части глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).