Долги ОРДЛО за воду и открытие КПВВ Золотое: у Кучмы сделали важное заявление

У Кучмы сделали важное заявление / УНИАН

Украина готова к открытию контрольного пункта въезда-выезда Золотое в Луганской области, заявил пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, открытие КПВВ было одной из тем обсуждения на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

"Украина готова к открытию КПВВ Золотое, как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области", - сообщила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, Олифер рассказала, что остро стоит вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду.

"Эта гуманитарная проблема может быть решена исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Необходимость ее решения Украина будет обсуждать с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

По словам Олифер, также решается вопрос дальнейшего развития проекта по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украине часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.

Отметим, в соцсетях в то же время много скепсиса относительно ситуации на Донбассе. Многие не верят, что Россия отступит.

"Россия не остановится никогда. Можно подписать меморандум, договор о мире, развести войска. Можно отдать им Крым, Донбасс и половину Украины. Можно прожить 10, 20, 30 лет спокойно, Но рано или поздно оно отдуплится и, роняя радостные слюни, въе*ёт тебе в лицо", - пишет пользователь Сети.

"Чепушила может закрыть две шахты Донецка: имени Челюскинцев и имени Калинина. Причина - шахты являются нерентабельными. Донбасс – уже не тот. Куда касается рука "русского мира", там появляются упадок и разрушения", - добавил другой пользователь Сети.

Читайте такжеБоевики похерили нормандский саммит: у Кучмы заявили о нарушении договоренностейНапомним, ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске (и экс-президента страны) Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала, что официальный Киев сумел договориться с террористами "Л/ДНР" на Донбассе о восстановлении и продолжении поиска пропавших без вести.

"К следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - сообщила Олифер.