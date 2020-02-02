"Написал заявление": Мосийчук сообщил об отставке главы САП

Игорь Мосийчук призвал главу НАБУ Артема Сытника уйти с поста.
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура осталась без руководителя. По его словам, Назар Холодницкий написал заявление об отставке.
"Глава САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке!" - сообщил Мосийчук в своем Telegram-канале.
При этом он указал, что это свидетельствует о перезагрузке антикоррупционных органов.
"Если на днях в отставку не подаст директор НАБУ Артем Сытник, то его просто уволят и возможно даже со скандалом!№ - подчеркнул экс-нардеп.
Стоит отметить, что сообщение об отставке пока что не прокомментировали не в пресс-службе САП, не сам Холодницкий. Также неизвестно, насколько данная информация является достоверной.
Как ранее сообщал Главред, 17 января Алексей Гончарук публично объявил о том, что написал заявление об отставке с поста премьер-министра и отправил его президенту Владимиру Зеленскому. Однако, вечером того же дня глава страны провел экстренную рабочую встречу с премьером, на которой отказался принимать его заявление об отставке.