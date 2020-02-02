"Написал заявление": Мосийчук сообщил об отставке главы САП

Назар Холодницкий / УНИАН

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура осталась без руководителя. По его словам, Назар Холодницкий написал заявление об отставке.

"Глава САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке!" - сообщил Мосийчук в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что это свидетельствует о перезагрузке антикоррупционных органов.

"Если на днях в отставку не подаст директор НАБУ Артем Сытник, то его просто уволят и возможно даже со скандалом!№ - подчеркнул экс-нардеп.

Стоит отметить, что сообщение об отставке пока что не прокомментировали не в пресс-службе САП, не сам Холодницкий. Также неизвестно, насколько данная информация является достоверной.

Как ранее сообщал Главред, 17 января Алексей Гончарук публично объявил о том, что написал заявление об отставке с поста премьер-министра и отправил его президенту Владимиру Зеленскому. Однако, вечером того же дня глава страны провел экстренную рабочую встречу с премьером, на которой отказался принимать его заявление об отставке.