Городской глава Киева Виталий Кличко 31 января обратился к Министру развития общин и территорий, а также председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития. Чиновник заявляет о необходимости присоединить пгт к Киеву.

В свою очередь, у местных жителей это вызывает опасение. Уже много лет идет борьба за Беличанский лес. Коцюбинчане считают, что именно он привлекает столичных застройщиков.

Еще больше негатива вызвало выступления депутата Киеврады Юрия Сиротюка: "Киев уперся в свои границы и киевлянам негде хоронить родственников и обустраивать полигоны для мусора".

Сергей Даниш, глава Коцюбинского тоже против присоединения: "Мы не собираемся делать с поселка полигон для мусора. Наши жители этого не хотят. Сторонники киевской прописки и мер столицы, в том числе ссылаются на собрание жителей, которое не было официальными общественными слушаниями. Люди даже не знали, что они подписывают. Коцюбинское – не зона для кладбища и отходов. Жители никогда бы не пошли на такое. Мы бережем и развиваем свой поселок".

Даниш руководствуется официальными данными социологических опросов по присоединению к Киеву среди жителей пгт. Всего было собрано 3000 подписей против входа в столицу.

"У господина Кличка не корректные данные, - продолжает Даниш. – Коцюбинское давно входит в состав Ирпеня, как и Ворзель с Гостомелем. Это подтверждает решение Верховного суда (16 мая 2018 года, дело №367/6537/15-а). На наш взгляд, в данном случае с помощью депутатов, активистов и чиновников борются за интересы крупных застройщиков, приближенных к мерии".

Кроме того, глава Коцюбинского ссылается на статью 46 ЗУ "Про землеустройство". Согласно документу смена границ населенного пункта подлежит обязательному согласованию с местными советами, за счет которых планируется провести расширение границ. Коцюбинский поселковый совет не согласовывал поглощение Киевом, как и Ирпенский совет. Кроме того, столица не предоставила никаких официально утвержденных благ и преимуществ для пгт.