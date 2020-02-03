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Убийство Шеремета: суд не поверил Кузьменко и оставил ее под стражей

3 февраля 2020, 21:09

Прокуратура считает, что Кузьменко может скрыться от следствия, уничтожить или исказить доказательства, поэтому просила продлить меру пресечения в виде ареста.

Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко осталась под стражей / УНИАН

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которая ранее приняла участие в следственном эксперименте, по решению Печерского районного суда Киева осталась под стражей.

По информации, судья Ирина Кирилюк объявила об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов о смягчении меры пресечения.

Отметим, в ходе заседания адвокат Тарас Беспалый заявил, что во время убийства Шеремета Кузьменко была дома и об этом свидетельствует ее переписка в соцсетях и место нахождения ее телефона. Адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения. В частности, просил избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Сама Кузьменко заявила, что никакого отношения к Шеремету не имела и узнала о его убийстве со СМИ.

Также на заседании свидетельствовала мать Кузьменко и друг Кузьменко Владимир Ульянов, с которым подозреваемая говорила о "Градах по Киеву".

В свою очередь, прокуратура считает, что Кузьменко может скрываться от следствия, уничтожить или исказить важные доказательства, потому ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде ареста.

Прокурор обратил внимание, что Кузьменко и еще один подозреваемый по делу доброволец Андрей Антоненко хорошо знакомы и до убийства Шеремета общались по телефону 14 раз.

Прокурор зачитывал личную переписку между Кузьменко и ее бывшим мужем Дмитрием. По его мнению, Кузьменко и бывший муж уже не жили в то время вместе, поэтому его показания и алиби Кузьменко могут быть выдумкой.

Добавим, что 24 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко. При этом на поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины. 

Читайте такжеУбийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через судНапомним, ранее сообщалось, судьи Киевского апелляционного суда пожаловались на адвоката Юлии Кузьменко, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Отмечается, что Владислав Добош оказывал давление и пытался вмешаться в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия.

По информации, речь идет об инциденте в суде 20 декабря 2019 года. Судьи приняли решение перенести заседание по обжалованию меры пресечения подозреваемой, а ее защитник и сторонники Кузьменко отказывались уходить до тех пор, пока не вмешалась полиция.

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