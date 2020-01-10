Убийство Шеремета: судьи взбунтовались против адвоката подозреваемой Кузьменко

Юлия Кузьменко / Facebook

Судьи Киевского апелляционного суда пожаловались на адвоката Юлии Кузьменко, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Отмечается, что Владислав Добош оказывал давление и пытался вмешаться в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия.

По данным портала Судебной власти Украины, речь идет о инциденте в суде 20 декабря. Судьи приняли решение перенести заседание по обжалованию меры пресечения подозреваемой, а ее защитник и сторонники Кузьменко отказывались уходить до тех пор, пока не вмешалась полиция.

Сообщается, что данная ситуация помешала рассмотрению других апелляций. Помимо этого, было повреждено имущество суда.

По мнению судей, Добош использовал методы, противоречащие украинским законам, для дискредитации суда.

Как ранее сообщал Главред, Апелляционный суд столицы Украины частичным порядком удовлетворил апелляцию адвокатов медсестры-военнослужащей Яны Дугарь.