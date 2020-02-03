"Детей увозят автобусами": в Крыму свирепствует жуткая эпидемия, оккупанты скрывают

В Артеке вирус "косит" детей / xn----gtbbcpgf9awjg1b3e.com

Большинство детей, которые недавно отдыхали в лагере Артек в оккупированном Крыму, попали в инфекционные отделения местных больниц якобы из-за вспышки опасной пневмонии.

Об этом пишут пользователи в в Twitter в понедельник, 3 февраля.

"Я с неделю говорю: из "Артека" везут автобусами. По всему Крыму по больницам раскидывают", – написала блогер RoksolanaToday&Крым25%, подтвердив свои слова скринами из местного паблика.

Другие жители полуострова также забили тревогу.

"Мне уже не один человек написал, что в Симферополе инфекционка переполнена больными пневмонией, в Ялте тоже. Болеют семьями. Людей досрочно выписывают. Нет мест. Много детей из "Артека". Что происходит?" – написал пользователь Илья Большедворов.

"Нереально много детей в больнице. 5 дней лечат и домой. Лошадиные капельницы с антибиотиками. Взрослым та же схема", – рассказала Анна Ларкина.

Крымчанка Ольга Пигарева написала в сети, что у детей ротавирусная инфекция.

"Температуру не могут сбить сутками. Из "Артека" везут автобусами. Больница забита битком!" – рассказала она.

Не смотря на эти сообщения крымчан, оккупанты молчат о тревожной эпидемии.

Напомним, в мире быстро распространяется опасный вирус из китайской провинции Ухань. Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в декабре 2019 года.

Также Главред писал, что в воскресенье, 2 февраля, в китайском городе Ухань завершили строительство и комплектацию первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.