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"Идиоты, шариковы и швондеры": эксперт мощно прошелся по чиновникам Украины

5 февраля 2020, 00:56

Олег Соскин считает, что украинские чиновники абсолютно неэффективны.

Кабмин
Зарплаты чиновников в Украине должны определяться в зависимости от прожиточного минимума / УНИАН

Зарплаты чиновников Украины, министров и депутатов Верховной Рады должны быть привязаны к тарифной сетке, а любые астрономические оклады являются нарушением законодательства. Такое мнение высказал политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

Эксперт убежден, что размер зарплаты госслужащих должен определяться в зависимости от прожиточного минимума, который определен для каждого украинца. Кроме того, по его мнению, если страна – "лузер, банкрот, находится в состоянии дефолта", все время берет заимствования, это значит, что чиновники в этой стране – "абсолютно неэффективные, тупые, безголовые, по сути, идиоты, шариковы и швондеры".

"Естественно, такие депутаты не имеют права получать большие зарплаты. Если эти люди хотят получать больше, пускай занимаются другим делом, например, бизнесом, и трудятся в другой сфере", - заявил Соскин во время чата на Главреде.

По мнению эксперта, неприемлемо использовать государственные должности, захватив командные высоты в государстве, для того, чтобы совершать якобы законным путем ограбление страны и обогащаться.

"Народ настолько дезориентирован и находится в таком угнетенном состоянии, что он не может противостоять агрессивному поведению этой аморальной и беспринципной группы нуворишей, захвативших власть", - резюмировал Соскин.

Читайте такжеРуководство Минкульта побаловало себя громадными премиямиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

Позже министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера парламента к росту ВВП страны.

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