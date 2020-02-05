В Украине в некоторых регионах вырастут цены на воду: названа причина

Для некоторых украинцев вода станет дорогим удовольствием / УНИАН

В Украине на 15-20% вырастут тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение, стоимость будет варьироваться в зависимости от региона.

Как сообщили 4 февраля на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, причина роста цен – повышение средней заработной платы.

"Основная причина – это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5,600 грн, сейчас среднерыночная зарплата – 12 тысяч, в Киеве – 16, во Львове – 18. Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное подорожание на платежку", - прокомментировал ситуацию член НКРЭ КП Ольга Бабий.

Уточняется, что самый высокий тариф будет установлен на востоке страны. Передовые города в этом плане – Павлоград Днепропетровской области и Бердянск Запорожской области. Здесь за куб придется заплатить почти 40 гривен. Наименьший тариф получат жители Луцка - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод воды.

Окончательная стоимость тарифов на воду будет озвучена для всех регионов через несколько дней. Чиновники настаивают, что рост цен обусловлен увеличением средней заработной платы в областях.

Напомним, премьер Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки - одну за газ, а вторую за его транспортировку.

Ранее Главред писал, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата и пообещал, что в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.