"В сложном состоянии": Зеленский рассказал о болезни Федорова

Михаил Федоров не смог быть на презентации мобильного приложения Дія.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров находится в "сложном состоянии", сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, именно поэтому Федоров не смог быть на презентации мобильного приложения Дія, которое проходит 6 февраля.
"Мы работаем вместе не жалея сил, нервов, а некоторые даже, к сожалению, собственного здоровья. Поэтому сегодня с нами нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Давайте ему поаплодируем, он молодец", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что надеется на медиков, которые должны помочь Федорову.
"Он действительно в сложном состоянии находится", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за отставку Алены Бабак. Вместо нее министром развития громад и территорий и новым вице-премьером был назначен Денис Шмигаль. Его кандидатуру поддержали 278 народных депутатов.