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"Пи*ды получите, бл*дь": на "слугу народа" подали заявление в полицию за угрозы с матами

7 февраля 2020, 07:56

Алексей Кучеренко назвал условия для отзыва своих заявлений.

Максим Ткаченко (слева) обложил матом Алексея Кучеренко (справа)

Народный депутат от фракции Батькивщина Алексей Кучеренко подал заявление в полицию из-за угроз в его адрес со стороны нардепа от Слуги народа Максима Ткаченко.

Кучеренко также подчеркнул, что также подал соответствующее заявление в парламентский Комитет по регламенту и депутатской этике.

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОГА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - написал Кучеренко в своем Facebook.

  • Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на Максима Ткаченко Фейсбук А.Кучеренко
  • Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на Максима Ткаченко Фейсбук А.Кучеренко
  • Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на Максима Ткаченко Фейсбук А.Кучеренко
  • Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на Максима Ткаченко Фейсбук А.Кучеренко
  • Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на Максима Ткаченко Фейсбук А.Кучеренко

Вместе с тем он добавил, что готов отозвать свои заявления, если "с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец".

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"В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!" - добавил Кучеренко.

Напомним, 6 февраля, в зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами.

угрозы Верховная Рада полиция маты Слуга народа Алексей Кучеренко Максим Ткаченко
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