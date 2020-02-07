"Пи*ды получите, бл*дь": на "слугу народа" подали заявление в полицию за угрозы с матами

Максим Ткаченко (слева) обложил матом Алексея Кучеренко (справа)

Народный депутат от фракции Батькивщина Алексей Кучеренко подал заявление в полицию из-за угроз в его адрес со стороны нардепа от Слуги народа Максима Ткаченко.

Кучеренко также подчеркнул, что также подал соответствующее заявление в парламентский Комитет по регламенту и депутатской этике.

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОГА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - написал Кучеренко в своем Facebook.

Вместе с тем он добавил, что готов отозвать свои заявления, если "с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец".

Читайте такжеНовая драка в Раде: нардепы штурмовали президиум

"В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!" - добавил Кучеренко.

Напомним, 6 февраля, в зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами.