"Приз моей жизни": Луценко устроила зажигательные танцы с гигантской пандой

Ирина Луценко / УНИАН

В Сети появилось видео с зажигательными танцами Ирины Луценко. Данное видео опубликовал ее муж, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

В ролике Ирина Луценко танцует с огромной пандой. Предположительно видео сделано во время поездки четы Луценко в Китай.

Таким оригинальным видео экс-глава ГПУ поздравил свою жену с днем рождения.

"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", - говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщал Главред, в Сети набирает популярность видео, на котором генпрокурор Юрий Луценко танцует со своей собакой — Черчиллем.