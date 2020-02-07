"Приз моей жизни": Луценко устроила зажигательные танцы с гигантской пандой

Юрий Луценко трогательно поздравил свою жену с днем рождения.
В Сети появилось видео с зажигательными танцами Ирины Луценко. Данное видео опубликовал ее муж, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
В ролике Ирина Луценко танцует с огромной пандой. Предположительно видео сделано во время поездки четы Луценко в Китай.
Таким оригинальным видео экс-глава ГПУ поздравил свою жену с днем рождения.
"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", - говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщал Главред, в Сети набирает популярность видео, на котором генпрокурор Юрий Луценко танцует со своей собакой — Черчиллем.