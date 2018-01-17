Немного странновато. В Сети набирает популярности танец Луценко с собакой, видео

В Сети набирает популярность видео, на котором генпрокурор Юрий Луценко танцует со своей собакой — Черчиллем.

Соответствующее видео выложила его жена, народный депутат Ирина Луценко на своей странице Facebook.

Ролик был записан в доме Луценко еще накануне Нового года.

Она подписала, что Черчилль — именно так зовут огромного пса — берет уроки танцев, чтобы поздравить семью с праздниками.

"Генеральная репетиция перед показательным выступлением – поздравлением семьи с Новым годом. Черчилль берет уроки танцев, чтобы торжественно поздравить нас с годом собаки", — написала она.

На это потешное видео пользователи Сети обратили внимание уже после праздников и начали его распространять.

Подписчики пишут: "Оголошено конкурс на кращу назву під цим відео )) Не знаю що скаже про це товариство захисту тварин, але українцям точно є що сказати"; "Каждый, конечно, отдыхает как умеет — имеет полное право. Но это немного странновато, не?".

Напомним, в Сети набрало популярность видео, в котором жителю американского штата Арканзас двое собак мешают выкинуть новогоднюю елку.