Эксперт рассказал, насколько сильны в Украине позиции Сороса и соросят

Джордж Сорос / УНИАН

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дал оценку широко муссируемой в последние месяцы информации о том, что высшие должности в Украине заполонили адепты западного миллиардера/филантропа Джорджа Сороса.

"Нет, Институт трансформации общества не имеет никакого отношения к Соросу. Это неприемлемо. Сорос и его система действуют на базе окна Овертона, когда то, что гибельно для страны, нации, народа и государства, становится приемлемым и превалирующим. При этом идет поддержка всех нежизнеспособных групп населения, разных неудачников и лузеров. Такова концепция Сороса: уничтожение титульной нации, успешных предпринимателей, среднего класса и поддержка всего нежизнеспособного и неконкурентного", - заявил он.

Читайте такжеВойна с "соросятами" превращается в комедиюПо мнению Соскина, в Украине пресловутые "соросята" имеют на данный момент достаточно крупное влияние на многие важные процессы. Равно как, впрочем, и по всему миру.

"В Украине представители Сороса – это Лещенко, Найем и вся группа людей вокруг Лещенко. Эти люди в значительной степени контролируют правительство и Офис президента. Импичмент Трампа, к слову, это тоже операция Сороса. Демократическая партия – это Сорос. Макрон – это Сорос. В ЕС позиции Сороса очень сильны на сегодняшний день, как и в Украине. Я бы даже сказал, что эти люди превалируют в нынешней Верховной Раде. Посмотрите хотя бы на те же партии Вакарчука и Порошенко. Да и в Слуге народа они тоже серьезно представлены", -

Напомним, ранее Олег Соскин в крайне жесткой манере раскритиковал украинских чиновников, назвав их, в частности, "идиотами, шариковыми и швондерами". Позднее он обрисовал ближайшие внешнеполитические перспективы Украины.