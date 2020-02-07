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"Потерял контроль": Ткаченко обвинил Кучеренко в провокации

7 февраля 2020, 18:23

Максим Ткаченко заявил, что не будет извиниться перед Кучеренко за скандал в Раде.

Максим Ткаченко
Максим Ткаченко / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Максим Ткаченко прокомментировал скандал с коллегой из Батькивщины Алексеем Кучеренко. При это народный избранник заявил, что не намерен извиняться.

По его словам, фракция Батькивщина должна извиниться за блокирование трибуны.

"Я не собираюсь приносить извинения. Для начала пускай они извинятся за то, что начудили, – срывали работу Верховной Рады, шумели, ломали микрофоны спикеру Дмитрию Разумкову, блокировали его работу, а потом орали и пытались сорвать работу вице-спикера Руслана Стефанчука", – заявил Ткаченко в комментарии изданию Гордон.

Кроме того, он обвинил Кучеренко в провокациях.

"После того, как я попытался успокоить их, Кучеренко отреагировал неадекватно, начал называть нас "малолетними клоунами". Не на ровном месте. Я не подошел к его месту и без причины накричал на него. Это ими была устроена такая провокация", - рассказал нардеп.

Также он заверил, что не пытался пропиариться на скандальной ситуации.

"Просто в такой момент, когда люди настолько вызывающе себя ведут, все возможно. Так и получилось. Я потерял контроль. Такое, к сожалению, бывает. Пусть полиция рассматривает его заявление. Я готов общаться с полицией. Но приносить извинения с трибуны Верховной Рады я не буду", – подчеркнул Ткаченко.

Как ранее сообщал Главред, нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко считает, что команда президента Владимира Зеленского зашла в Верховную Раду 9 созыва на хайпе.

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