"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землей

Кравчук рассказал, что с землей шутить нельзя / скриншот из видео

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который ранее резко высказался в адрес "слуги народа" Евгения Брагара, советовавшего продать собаку за коммуналку, заявил о том, что в вопросе продажи земли "шутить нельзя".

"С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос. Это душа. Как мы говорим - язык душа. Я скажу - душа украинского народа - это земля. Она дает нам силу. Дала нам корни украинские. Я когда-то интересовался - сколько писателей и поэтов украинских и каково их происхождение. 94% из села. То есть - язык, душа, культура - там в земле. Корни там. Крона разная, к сожалению. И такая как сейчас она не понимает, где корни. Поэтому я обращался и обращаюсь к тем, кто будет шутить с землей или думает, что можно это сделать быстро, не считаясь с фермером, а фермер — это украинская жизнь на будущее, это рабочие руки, это сила, это будущее Украины", - высказался Кравчук в эфире Свободы слова.

При этом Кравчук подчеркнул, что земля – это также безопасность Украины, и играться продажей земли нельзя.

"Землю можно захватить двумя путями - силой или купить. Можно купить землю, и вы будете наймытом на чужой земле. Я был наймытом на земеле, потому что мои родители ходили работать на барщину к полякам. Я был наймытом", - особо отметил первый президент Украины.

Отметим, в комментариях под видео украинцы вспомнили Кравчуку прошлое.

"При всём уважению к Кравчуку, сегодня вы не в те сани сели. Вы опустились до оскорбления депутата нынешнего созыва. Вы же матёрый волк и оказывается и вас можно зазомбировать? В таком случае следите дома. А теперь по рынку земли. Вы отец зарождения олигархата, вы породили этот бардак в стране, во всяком случае с вашего молчаливого согласия, вы повели страну не в ту сторону и вы теперь с вашим Премьер министром вбиваете тем бедным людям что земля это национальная идея. Национальная идея это экономически независимая, процветающая страна с обеспеченными стариками!!!!! Нищета пенсионеров лежит и на́ Вас. !!!!! Вашего Премьера слушать это себя не уважать. !!!!Гнусявить это он в эфире!!!! Ты посмотри на него ",государственник" он!!!!", - высказалась Светлана Божок.

"Попередніки продали за фантики-ваучери. А ці продадуть землю на фіктивних аукціонах-розводняках. Кібер-Корупціонери -Так називається У ЗЕ команді діджіталізація по повому. Лохотрон на комп’ютері (аукціоні) без бумажки цей раз", - убежден некий Виктор.

"Чому дід який ні чого не зробив для держави і перший її почав розкрадати , має право розказувати про те , чи можемо розпоряджатися своєю власністю", - пишет Петр Бондарчук.

"Дід, всього-навсього, створив цю державу. А ти, пуцвірок, в школі навіть книжку по історії не прочитав. Іди, сирун, грайся далі в танчики", - ответил ему некий пользователь Сети.

Читайте также"Донбасс России не нужен": в России ответили Кравчуку о возвращении территорийНапомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле ткущего года.

"Я думаю, что в апреле", - заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады журналистам.

При этом он указал, что такая ситуация сложилась из-за скорости прохождения правок парламентом.