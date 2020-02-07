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"Пусть череп продаст": Кравчука взбесило заявление Брагара о собаке

7 февраля 2020, 22:54

Леонида Кравчука возмутило заявление "слуги народа"Евгения Брагара о собаке.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук выступил с жесткой критикой слов "слуги народа" о собаке и коммуналке / Facebook Леонида Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук резко высказался в адрес "слуги народа" Евгения Брагара, который недавно отличился своим высказываем и предложил пенсионерке продать собаку для того, чтобы оплатить коммуналку.

Так, Кравчук в эфие Свободы слова с Савиком Шустером рассказал о своей реакции на это заявление и указал, что у него "волосы встали дыбом" от этой новости. Также он смело предложил Брагару продать череп и намекнул на то, что в шоке от таких слов нардепа.

"Слушайте, я когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: "Пусть продаст ум, но нечего ведь продавать". Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим - кто-то кнопочник, кто-то еще что-то. Что это пришло?", - высказался Кравчук.

Ранее Главред писал, что Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

Также напомним, появилась реакция на заявление о собаке исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, который заканчивал народный избранник.

"К сожалению, мы не всегда способны проникнуть в умы и души наших действующих студентов, а, тем более, бывших воспитанников. Мы не можем оградить их от нездоровых общественно-политических влияний, от глобального информационного пространства. Но мы можем всех твердо заверить, что будем делать все от нас зависящее для того, чтобы патриотов и достойных граждан в Украине было как можно больше", - отметили на историческом факультете.

К сожаление, это не единственная выходка Брагара, которая стала скандалом. На днях нардеп заявил, что не стоит финансировать из госбюджета патриотические фильмы из-за того что их просто "никто не смотрит".

"Государственная поддержка и так предоставляется при участии Госкино. Вопрос о ее эффективности очень сомнительна. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования", - заявил Брагарь.

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