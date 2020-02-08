Младенец пролетел несколько метров: под Запорожьем пьяный водитель сбил коляску на "зебре" - жуткое видео

ДТП в Энергодаре произошло 7 февраля/ Фото en-media.tv

В Запорожской области произошло жуткое ДТП – пьяный водитель на большой скорости сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком. От удара малыш вылетел из коляски и пролетел несколько метров. Ребенка госпитализировали, его 35-летняя мать в ДТП не пострадала.

Авария случилась в Энергодаре около полудня в пятницу, 7 февраля. Водитель автомобиля ЗАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску с младенцем, которую катила перед собой женщина-пешеход.

Водитель автомобиля – 49-летний местный житель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, у него в крови обнаружили 1,85 промилле. Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водитель, совершивший ДТП, был пьян / Фото en-media.tv

В Сети появилось видео с места ДТП. На видео видно, что женщина переходит дорогу, соблюдая ПДР.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 31 января, в Днепре произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии автомобиль медиков перевернулся. Травмы получил водитель автомобиля Chevrolet.