В Николаеве пьяный таксист гонялся за "бородатыми и маленькими гномиками"

Пьяный таксист догонял гномиков, а его догнали патрульные / Фото: 0512

В Николаеве сотрудники полиции задержали водителя такси в состоянии сильного алкогольного опьянения, который объяснял своего поведение тем, что гонялся за "бородатыми и маленькими гномиками".

Как 0512.com.ua, внимание патрульных привлек водитель, который грубо нарушал правила дорожного движения. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что водитель автомобиля такси ВYD.

Правоохранители оперативно прибыли на указанное место, увидели автомобиль, подали ему сигнал для остановки, но водитель попытался сбежать.

Догнать автомобиль удалось в районе поселка Горького. Когда водитель встал из-за руля, стало очевидно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер Drager это подтвердил и показал результат 1.90 промилле алкоголя в крови таксиста.

Водитель очень быстро нашел объяснение своему поведению. В произошедшем мужчина решительно обвинил "гномиков, которые украли у него кувшины". Полицейский уточнил: "Вы говорите, что гномики вышли из АТБ?".

"Да, такие бородатые маленькие. Я собираю глиняные кувшины. И они понесли пять кувшинов с собой. Они у меня украли их. Я погнался за ними", — сказал таксист.

Как ранее сообщалось, в Закарпатской области водитель на авто Skoda Octavia наехал на двух женщин-пешеходов, одна из пострадавших погибла на месте ДТП, а вторая - попала в реанимацию.

Напомним, на трассе Киев - Харьков - Довжанский на Харьковщине произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли пять человек, есть пострадавший.