"Водитель - дебил": в Харькове МАЗ врезался в заправку, опубликованы фото

В Харькове произошло серьезное ДТП / Скриншот с facebook.com/h.saltovka

В Харькове грузовой автомобиль МАЗ влетел в автозаправку, возможно, водитель не справился с управлением.

МАЗ врезался в заправку на Окружной дороге, говорится на странице ХС • Харьков в Facebook.

По его данным, на месте происшествия после ДТП рядом не было других битых авто.

"На Окружной (спуск с 17 кладбища) МАЗ влетел в заправку… походу водитель не справился с управлением…", - говорится в сообщении.

Ряд интернет-пользователи по-разному прокомментировали аварию. "Водитель - дебил", - поделился мнением Andrey Smirnoff.

"Спуск вниз накатан( хорошо, что не было встречки. Надеюсь, ребята сильно не пострадали", - написала Юлия Арамян. "Несколько десятков метров и с моста... Им крупно повезло, что вот так!" - добавил Сергей Северинов.

Фото, на которых запечатлен МАЗ, влетевший в автозаправку в Харькове

Напомним, летом 2019 года в Шевченковском районе Запорожья на автозаправке произошел взрыв - в авто Газель рванул баллон с газом, был пожар, пострадал водитель машины.