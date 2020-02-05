"Водитель - дебил": в Харькове МАЗ врезался в заправку, опубликованы фото

Серьезное ДТП в Харькове произошло на Окружной дороге.
В Харькове грузовой автомобиль МАЗ влетел в автозаправку, возможно, водитель не справился с управлением.
МАЗ врезался в заправку на Окружной дороге, говорится на странице ХС • Харьков в Facebook.
По его данным, на месте происшествия после ДТП рядом не было других битых авто.
"На Окружной (спуск с 17 кладбища) МАЗ влетел в заправку… походу водитель не справился с управлением…", - говорится в сообщении.
Ряд интернет-пользователи по-разному прокомментировали аварию. "Водитель - дебил", - поделился мнением Andrey Smirnoff.
"Спуск вниз накатан( хорошо, что не было встречки. Надеюсь, ребята сильно не пострадали", - написала Юлия Арамян. "Несколько десятков метров и с моста... Им крупно повезло, что вот так!" - добавил Сергей Северинов.
Фото, на которых запечатлен МАЗ, влетевший в автозаправку в Харькове
Напомним, летом 2019 года в Шевченковском районе Запорожья на автозаправке произошел взрыв - в авто Газель рванул баллон с газом, был пожар, пострадал водитель машины.