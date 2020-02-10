Разработчики рассказали, будут ли через Дію рассылаться электронные повестки

Дія / УНИАН

Для украинцев призывного возраста электронные повестки не будут рассылаться с помощью приложения Дія.

Такое сообщение опубликовали разработчики правительственного веб-портала электронных услуг.

"Электронной повестки нет и (она – Главред) не будет внедрена в Дію. У нас еще очень много справок и услуг, которые нужно оцифровать", - заявили.

Также известно, что Минцифровой трансформации в ближайшее время планирует запустить в мобильном приложении Дия цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет. Кроме того, в ведомстве продолжается разработка цифрового паспорта в смартфоне (ID-карточка и загранпаспорт).

Напомним, ранее в четверг, 6 февраля, в Украине презентовали мобильное приложение Дія. По словам президента Владимира Зеленского, его представлявшего, приложение Дія – один из самых активных способов внедрения программы "Государство в смартфоне". С помощью него государственные органы смогут предоставлять украинцам услуги в режиме онлайн.