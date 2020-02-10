Витренко рассказал, как в Нафтогазе хотят взять Газпром в судебные тиски

Юрий Витренко / УНИАН

Исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко озвучил планы по подаче новых исковых заявлений к российской корпорации Газпром в международный арбитраж в Стокгольме и антимонопольный орган Евросоюза.

В Нафтогазе хотят засудить россиян за злоупотребление российской корпорацией своим доминирующим положением. Также предметом иска может стать новый транзитный контракт и переуступка долговых обязательств компании RosUkrEnergo.

Помимо этого, Витренко еще раз напомнил об инвестиционном арбитраже против РФ по "экспроприированным активам" в аннексированно.

Более того, исполнительный директор Нафтогаза отметил, что, если Киев сможет решить вопрос с Москвой политически и параллельно уговорит Кремль заплатить за крымские активы 8 млрд долларов США, то тогда украинская компания откажется от судебных претензий.

Напомним, ранее стало известно о том, что Европа сняла арест с активов Газпрома, но в Нафтогазе оперативно ответили "на зраду". Позднее в украинской госкомпании раскрыли судьбу 2,9 млрд от Газпрома.