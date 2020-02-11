Зеленский высказался о "соросятах" и "зашкварах" в Слуге народа

Владимир Зеленский оценил скандалы в Слуге народа / Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о влиянии на украинскую власть американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном пресс-службой главы государства.

Вместе с тем президент оценил ряд скандалов, которых сотрясают его политическую силу Слуга народа.

По его мнению, партия должна пройти очищение, а за "зашкварившихся" депутатов от Слуги народа он чувствует свою вину.

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"Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Со всеми мажоритарщиками мы не могли это сделать. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества Олег Соскин во время чата в Главреде оценил влияние Сороса на Украину.