Стала известна зарплата генпрокурора Рябошапки

Руслан Рябошапка / Фото пресс-службы президента

За первый месяц 2020 года Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил почти 200 тысяч гривен зарплаты. Половину этой суммы составляют премии и надбавки.

За январь 2020 Рябошапке начислили зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен. Из этой суммы еще отчислят налоги. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ответ на запрос.

Уточняется, что должностной оклад Рябошапки на должности генпрокурора составляет 93 тысячи 648 гривен, ранее он составлял 37 тысяч. Зарплата Генпрокурора выросла с 2020 года. Также предусмотрено повышение зарплат для всех работников Офиса генпрокурора.

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Напомним, ранее уволенный в начале января с должности главного военного прокурора, заместитель генерального прокурора Украины, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак рассказал о баснословных зарплатах, которые получаю сотрудники Офиса генпрокурора после завершения реформы ведомства.