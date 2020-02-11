В Слуге народа заговорили о повышении зарплат министрам

Елена Шуляк / Фейсбук Е.Шуляк

Заместитель главы фракции партии Слуга народа в Верховной Раде, представитель правительства в парламенте Елена Шуляк заявила о необходимости повышения зарплат высшим должностным лицам Украины.

"На сегодняшний день отработана очень неплохая позиция, когда зарплаты министров и их заместителей привязывать к средней зарплате по Украине", - подчеркнула она во время интервью на телеканале ZIK.

"Слуга народа" напомнила, что на сегодня средняя зарплата в Украине находится в пределах 12,5 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Кабмине пообещали урезать астрономические зарплаты чиновников"Рассматривается возможность, чтобы у министра был коэффициент 3-5 по отношению к этой сумме. То есть, до 100 тысяч гривен (в месяц, - ред.)", - рассказала нардеп.

В то же время представитель Кабмина в Раде отметила, что начисление баснословных премий топ-чиновникам – это не нормально.

"Сама премия – это один оклад (высшего должностного лица, - ред.)", - добавила Шуляк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

Позже министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера парламента к росту ВВП страны.