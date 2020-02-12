"Эмоции доминируют": Сытник упрекнул Авакова из-за поста про идиота

Артем Сытник / УНИАН

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артемы Сытник, который назвал условие своего ухода в отставку, отреагировал на выпад министра внутренних дал Арсена Авакова в Сети. По его словам, сообщение в Twitter было сделано на эмоциях.

"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - заявил руководитель НАБУ в интервью LIGA.net.

При этом Сытник указал, что производства, о которых вспомнил Аваков, являются политически мотивированными. Также он заверил, что "не переходит дорогу" руководителю МВД. Кроме того, глава НАБУ добавил, что последний раз общался с ним года два назад.

Как ранее сообщал Главред, глава МВД Арсен Аваков заявил, что руководитель НАБУ Артем Сытник пытается оправдать "свое неоплаченное пьянство", поэтому обратился в ЕСПЧ.