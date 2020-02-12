"Я уйду": Сытник озвучил условие своей отставки с поста главы НАБУ

Артем Сытник / УНИАН

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, который недавно схлестнулся в Сети с главой МВД Арсеном Аваковым, назвал условие своей отставки. По его словам, такой вариант развития событий возможен, если он выполнит свою миссию.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - заявил глава НАБУ в интервью Liga.net.

При этом он напомнил, что он не может переизбираться, поэтому "рано или поздно эта история завершится".

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде народные избранники зарегистрировали проект постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.